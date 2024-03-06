الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحاول تفريغ شمال قطاع غزة عبر تصعيد القصف وتعميق المجاعة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما يزيد على 700 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة يتعرضون لأبشع أشكال الإبادة الجماعية، حيث يصعد الاحتلال الإسرائيلي القصف والتدمير ويعمق المجاعة لدفعهم إلى النزوح باتجاه وسط وجنوب القطاع ليواجهوا المصير نفسه.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من أن الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية ويمنع إدخال المساعدات، وخاصة إلى شمال القطاع بهدف تكريس احتلاله للقطاع وفصله عن الضفة الغربية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستشهد 17 طفلاً، ورجل مسن خلال الأيام الماضية في شمال القطاع جراء سوء التغذية والجفاف، ويحذر الفلسطينيون والمؤسسات الأممية من أن المجاعة تتعمق وستحصد أرواح آلاف الفلسطينيين إذا لم يتم وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوريا للقطاع.