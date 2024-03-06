العدو الإسرائيلي يصعد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم من اعتداءاتها على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بأكثر من 20 قذيفة من عيار 155 ملم، فيما استمر حتى صباح اليوم تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة طوال الليل فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان العدو الإسرائيلي كثف ليلاً اعتداءاته على القرى والأحياء السكنية في الجنوب، حيث أغار على بلدة كفرا، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، كما أدت الغارة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وأغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة الضهيرة وعلى أطراف عيتا الشعب، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات، فيما نفذ الطيران المعادي سلسلة غارات وهمية فوق قرى جنوبية، خارقاً جدار الصوت ومطلقاً البالونات الحرارية.