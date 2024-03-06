بحضور وفد سورية.. ندوة حوارية للوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب

أقامت الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب ندوة حوارية شبابية في جامعة سيروس حضرها الرفيق سومر فيصل ظاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة رئيس الوفد والرفيق محمد القاسم عضو قيادة الاتحاد والرفيقة مرح البارودي عضو قيادة الاتحاد وحشد من المشاركين العرب والأجانب.

وتضمنت الندوة حوارات مع عدد من أصحاب المشاريع والمبادرات في المجالات العلمية والثقافية والصحية والتكنولوجية والتطوعية تخللتها عروض فنية ورياضية وبهلوانية.

الجدير ذكره أن الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب تتبنى أفكار اليافعين والشباب من الفئة العمرية بين ١٤-١٨ سنة كي يتم تنفيذها على أرض الواقع وقد أبدت رغبتها باستقبال أي أفكار من المشاركين في المهرجان كي تدعمها وتتبناها معتبرة أن هذه المشاريع لا تخص روسيا وحدها بل هي مشاريع لمستقبل كل دول العالم.