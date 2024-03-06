بمشاركة المقداد انطلاق أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد انطلقت أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأفاد مراسل سانا في القاهرة، أن أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري انطلقت في القاهرة بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.

وكان الوزير المقداد التقى اليوم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب على هامش اجتماعات الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد في القاهرة.