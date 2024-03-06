رئيس اتحاد شبيبة الثورو يبحث مع وفد كوريا الديمقراطية سبل تعزيز العلاقات الشبابية

بحث الرفيق سومر فيصل ظاهر، رئيس اتحاد شبيبة الثورة، رئيس الوفد السوري إلى مهرجان الشباب العالمي في سوتشي الروسية، مع السيد مون شير رئيس الاتحاد الاشتراكي للشباب الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية والوفد المرافق أوجه التعاون الشبابي بين البلدين الصديقين سورية وكوريا الديمقراطية وذلك على هامش أعمال مهرجان الشباب العالمي في روسيا.

وأشار رئيس الوفد السوري إلى أن العلاقات بين سورية وكوريا الديمقراطية قديمة وعميقة ومتجذرة منذ عهد القائد المؤسس حافظ الأسد والزعيم الكوري كيم إيل سونغ، وتمتنت وتوطدت في عهد السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الكوري كيم جونغ أون، مؤكداً أن لسورية وكوريا الديمقراطية رؤية سياسية واحدة حيث يواجهان الحصار والعقوبات المفروضة عليهما من الإمبريالية مؤكدا أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات الشبابية بين البلدين من خلال إقامة مخيمات ومهرجانات ونشاطات متبادلة وورشات حوارية مشتركة بين شباب البلدين الصديقين والعمل بشكل مستمر لوضع برامج ورؤى عمل مشتركة للمرحلة القادمة.

وأضاف بأن اللقاء يأتي بهدف ترسيخ العلاقات الشبابية المتميزة بين سورية وكوريا الديمقراطية وتطويرها وتعزيز التعاون بينهما والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثمنا مواقف كوريا الديمقراطية الداعمة لسورية وقضاياها ونضالها في مواجهة الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

من جانبه أعرب السيد شير عن سعادته باللقاء وبتعزيز التعاون الشبابي مع سورية التي تربطها بكوريا الديمقراطية علاقات قوية وتاريخية مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر بين المنظمات الشبابية بين البلدين بما يحقق مزيدا من العمل الشبابي المشترك في جميع الميادين.