أغزرها في طرطوس.. هطولات مطرية متفاوتة الغزارة في المحافظات

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 43 مم في منطقة القدموس بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في ريف دمشق.. سرغايا 9 مم.

في السويداء.. عين العرب 2 مم، والسويداء 1.5 مم.

في درعا.. نوى والشيخ مسكين 1 مم، وتل شهاب ودرعا 2 مم، وبصرى 1.8 مم.

في حمص.. الناصرة 16 مم، ومرمريتا 14 مم، وشين 7 مم، وقلعة الحصن 3.5 مم، والعريضة 10 مم، وتلكلخ 11 مم.

في حماة.. الرصافة 11 مم، ووادي العيون 17 مم، ومصياف 10 مم، وعين حلاقيم 21 مم، وربعو 6 مم، والحميري والصبورة 1 مم، وفي منطقة الغاب.. شطحة 25 مم، وعين الكروم 20 مم، والكريم 3.5 مم، وأفاميا 5 مم، والسقيلبية 2 مم.

في اللاذقية.. صلنفة 33 مم، وكسب 27 مم، والمزيرعة 30 مم، والقرداحة 6 مم، والحفة 14 مم، والقطيلبية 19.5 مم، ووادي قنديل 17 مم، ومطار اللاذقية الدولي 7.5 مم، وبوقا 10 مم، والبهلولية 21 مم، واللاذقية 9 مم.

في إدلب.. جسر الشغور 7 مم، وأرمناز 10 مم، وإدلب 12 مم، وخان شيخون 3 مم.

في طرطوس.. القدموس 43 مم، والشيخ بدر 11.5 مم، ومشتى الحلو 36 مم، ودريكيش 16 مم، وصافيتا 22 مم، وحمام واصل 10 مم، والصفصافة 9 مم، وطرطوس 4 مم، وبانياس 13 مم.

في حلب.. إعزاز 8 مم، وحلب 4 مم، وجرابلس 1 مم، والباب 1.5 مم، وحلب المطار وعين العرب ومنبج ومنشاة الأسد والسفيرة 2 مم.

في الحسكة.. هيمو 1 مم، والحسكة 1.5 مم.