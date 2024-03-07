مهرجان الشباب العالمي يختتم فعالياته في مدينة سوتشي

احتضنت صالة الآرت مولوديست حفل ختام مهرجان الشباب العالمي ٢٠٢٤ بدورته العشرين في مدينة سايروس الأولمبية بحضور وفد الجمهورية العربية السورية.

وتضمن الحفل عرضا بانورامياً يتحدث عن مشاريع وإنجازات مجموعة من المشاركين من مختلف الدول والتي تركزت على العلوم والثقافة والفن والبيئة والشباب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حضوره حفل الختام، ألقى كلمة موجهة للمشاركين المتواجدين من مختلف أنحاء العالم، مرحباً بهذا العدد الكبير للوفود المشاركة من ١٨٨ دولة والتي تضم أكثر من ٢٠ ألف مشارك ومشاركة.

وأشار الرئيس بوتين إلى دور الشباب في بناء المستقبل والعيش في عالم أكثر أمناً واستقراراً والنهوض بالبلدان كونهم البذرة الأساسية لبناء المجتمعات في العالم وفي محاربة الفكر الغربي الذي يهدف إلى هدم عقول الشباب ومحاولة التحكم بها من خلال ما يروجه هذا الفكر من ثقافات بعيدة جدا عن الدين والعقيدة والإنسانية.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الموسيقية التي شارك فيها عدد من الفنانين والمطربين الروس الذين أدوا بأصواتهم الجميلة الأغاني الروسية الشهيرة وقدموا لوحات فنية تحكي عن ثقافة الغناء الروسي إلى جانب فقرة غنائية باللغة العربية.