الاحتلال اعتقل 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك نقلته وكالة وفا اليوم: إن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، وإحدى أدوات سياسة العقاب الجماعيّ بحق الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ يوم أمس 15 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على مدن نابلس وطوباس ورام الله والخليل رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.