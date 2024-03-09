رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حرب غزة دمرت كل المعاني الإنسانية المشتركة

دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مؤكدة أن هذا العدوان “حطم كل معاني الإنسانية المشتركة”.

ونقلت فرانس برس عن سبولياريتش قولها في بيان اليوم إنه “بعد خمسة أشهر من الحرب فإن الوضع في قطاع غزة يتدهور كل ساعة ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه بالنسبة للمدنيين” معتبرة أن عدد الضحايا بات أمراً صادماً وغير مقبول.

وشددت على ضرورة الوقف العاجل للحرب وتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وتسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

واعتبرت سبولياريتش أن تدفقاً منتظماً وكبيراً للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل في غزة داعية إلى “احترام القانون الإنساني الدولي لأن هذا هو الخط الفاصل بين الإنسانية والهمجية”.