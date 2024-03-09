وزارة التربية تحدد ساعات دوام المدارس خلال شهر رمضان

حددت وزارة التربية اليوم تعليمات أوضحت فيها ساعات الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك وذلك بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تحديد ساعات العمل في الشهر المبارك.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التعليمات تضمنت اختصار 5 دقائق من كل حصة درسية لتصبح 40 دقيقة واختصار 5 دقائق من كل فرصة لتصبح 10 دقائق.

ولفتت الوزارة في بيانها الذي تم تعميمه على مديرياتها بالمحافظات إلى أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ الساعة 7.30 وينتهي الساعة 11.10 في حال وجود خمس حصص في حين يبدأ الدوام المسائي الساعة 11.30 وينتهي الساعة 3.40 .

وذكرت الوزارة أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ الساعة 7.30 وينتهي الساعة 11.50 في حال وجود ست حصص ويبدأ الدوام المسائي الساعة 12 وينتهي الساعة 4.20 .