465 طفلاً في طرطوس يستفيدون من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة

يستمر البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة باستقبال الأطفال في محافظة طرطوس لإجراء المسح السمعي لهم عبر أجهزة البث الصوتي في مشفى الشهيد محمود شحادة خليل، ومركز رعاية الوليد في مستوصف الرمل الصحي، وعيادة المسح السمعي في الهيئة العامة لمشفى الأطفال.

الدكتورة أديبة منصور بينت في تصريح لسانا أن عيادة المسح السمعي في مشفى الأطفال استقبلت منذ بداية الحملة حتى الآن 465 طفلاً من حديثي الولادة من عمر يوم واحد حتى ثلاثة أشهر، وتمت إحالة 8 أطفال إلى مركز الاستقصاء آمال باللاذقية لاستكمال الفحص، وإجراء تخطيط جذع الدماغ لهم بعد وجود إشارات تظهر نقص السمع لديهم.

يشار إلى أن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة أُطلق في الـ 12 من شهر آب عام 2023 ، ويعمل على تنفيذ البرنامج كل من وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.