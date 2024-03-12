السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بفرعها بدمشق

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين السوريين ومن في حكمهم بعقود عمل سنوية لشغل بعض الوظائف في فرع اتصالات دمشق وفق نظام العمل والعاملين النافذ لديها وبأجر بدء التعيين.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المؤهلات العلمية المطلوبة للتقديم إلى المسابقة تشمل إجازة في الهندسة باختصاص (كهرباء – إلكترون – طاقة – اتصالات – ميكانيك – مدنية – معلوماتية – حواسيب)، وفي الحقوق والاقتصاد وشهادات معاهد باختصاص (كهرباء – إلكترون – ميكانيك – حاسوب – اتصالات – صناعي – متوسط هندسي – مراقبين فنيين / مساحي) وثانويات علمي وأدبي وصناعة (كهرباء – ميكانيك – حاسوب).

وأشارت الشركة إلى أن تقديم الطلبات للمسابقة يبدأ في الـ 17 من الشهر الجاري ويستمر حتى الـ 31 منه، وذلك في ديوان فرع اتصالات دمشق في شارع النصر ويمكن للراغبين بالتعاقد والتقدم للمسابقة معرفة المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وصفحاتها على فيسبوك.