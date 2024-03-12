الهند تنجح بإطلاق “Agni-5” المطور محلياً

نجحت الهند بإجراء أول رحلة تجريبية للصاروخ العابر للقارات “Agni-5” المطور محلياً والذي يتميز بحمل رؤوس حربية متعددة وضرب أهداف في مواقع مختلفة في وقت واحد.

الدكتور في كيه ساراسوت، المشارك في تطوير الصاروخ، ذكر، بحسب ما نقلت قناة NDTV الهندية، أن الصاروخ “Agni-5”، الذي طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية على مدى عشر سنوات أجرى رحلته الأولى أمس بنجاح، لافتاً إلى أنه تمت مضاعفة قوته بحيث يزيد من مساحة نصف القطر التي يغطيها السلاح.

وأضاف بأنه تم اعتماد تقنية “ام أي ار في” في تطويره، حيث إن صاروخاً واحداً يمكنه نشر رؤوس حربية نووية متعددة وضرب أهداف في مواقع مختلفة في وقت واحد.

ولفت إلى ساراسوت أن ذلك سيؤدي إلى نتائج أفضل بكثير وسيكون عدد الصواريخ التي سيلزم إطلاقها في المستقبل ضد هجوم العدو أقل، وهذا ما يسمى مضاعفة القوة، قائلاً: “إنها تقنية كبيرة من حيث تكنولوجيا الصواريخ والتحكم والتوجيه والدقة”.