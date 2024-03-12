قاضي قضاة فلسطين: القيود على الدخول الأقصى خلال شهر رمضان مرفوضة

أكد قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، أن القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان مرفوضة جملة وتفصيلاً، وتمثل اعتداء صارخاً على المقدسات وانتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضح الهباش أن إجراءات الاحتلال تهدد بتفجر الأوضاع إن لم يتراجع عنها فوراً وقبل فوات الأوان، حيث تواصل حكومة الاحتلال، التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة، تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى وفرض الحصار المطبق عليه ومنع إعماره والرباط فيه لتنفيذ مخطط التهويد ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للجم حكومة الاحتلال.

هذا وكانت قوات الاحتلال وضعت، يوم أمس، أسلاكاً شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد.