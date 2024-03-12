72 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 72 شهيداً و129 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 158 على القطاع ارتفع إلى 31184 شهيداً و72889 جريحاً، 72 بالمئة منهم أطفال ونساء، إضافة إلى استشهاد 27 جراء سوء التغذية والجفاف، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

واستشهد أكثر من 36 فلسطينياً، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في أحياء الزيتون والصبرة والشيخ عجلين بمدينة غزة ودير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس وسطه، كما استشهد صيادان بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في البحر قبالة مخيم النصيرات.