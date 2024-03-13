ارتفاع في الحرارة والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.