التنصت عبر الهواتف كيف يجب التعامل معه ؟

من المسلّم به أن “غوغل” تصل إلى موقعك عند استخدام الخرائط، ولكن هل تعلم أن التطبيق يمكنه أيضاً قراءة معلومات الاتصال الشخصية؟

تقوم معظم تطبيقات الهواتف الذكية بجمع بياناتك بشكلٍ مستمر، ليتم بيعها بعد ذلك إلى شركات الإعلان، ما يفسّر ظهور منتجات ذكرتها بشكلٍ عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدافع عن خصوصية البيانات، غايل دوفال، إن من الممكن، لحسن الحظ، تغيير الإعدادات حتى لا يحدث هذا.

ويقول إن خصوصية البيانات الضعيفة والإعلانات الشخصية تساهم بشكلٍ مباشر في زيادة الوقت الذي تقضيه عبر الإنترنت، والشراء الاندفاعي وحتى تفاقم مشاكل الصحة العقلية.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها TASO في عام 2022 أن 79% من الأشخاص كانوا قلقين بشأن استخدام شركات التكنولوجيا عبر الإنترنت لبياناتهم، وشعر 65% بعدم الارتياح عند مشاركة بياناتهم لاستخدام الخدمات مجاناً.

ينصح دوفال بأنه يجب عليك التحقق من التطبيقات التي تصل إلى بياناتك، وتقليل الأذونات الممنوحة لها للقيام بذلك.

-على “آيفون”، يمكنك إنشاء تقرير الخصوصية، الذي يخبرك بالتطبيقات التي تمكنت من الوصول إلى بياناتك – انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية، وانقر فوق تقرير خصوصية التطبيق وقم بتمكينه.

-وعلى نظام “أندرويد”، انقر فوق الأمان والخصوصية > الخصوصية > مدير الأذونات للاطلاع على التطبيقات التي كانت تصل إلى الكاميرا الخاصة بك (على سبيل المثال).

وقال دوفال: “نظرا لأن استخدام بيانات المستخدم وبيعها أمر مربح للغاية، فإن العديد من التطبيقات يجمع تتبع موقع البيانات الخاصة بك ويتم تمكين الوصول إلى الكاميرا / الميكروفون افتراضياً، مع اعتماد مقدمي الخدمة على الأشخاص الذين لا يدركون أنه يتم تعقّبهم أو يفترضون أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله حيال ذلك”.

قم بتشغيل حماية البيانات المتقدمة على “آيفون”

بشكلٍ افتراضي، تكون الخدمات السحابية من آبل، بما في ذلك iCloud، مشفرة من طرف إلى طرف، كما حذر دوفال، ما يعني أنه ما لم تقم بتحديث إعدادات الأمان الخاصة بك، فلن تكون بياناتك خاصة تماماً.

وقال دوفال: “أصدرت شركة آبل ميزة حماية البيانات المتقدمة، والتي تعمل على تشغيل التشفير الشامل لأشياء مثل الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية واختصارات iCloud Drive وSiri”.

ومع ذلك، انتبه إلى أنه حتى مع تمكين هذه الميزة، لا يزال بإمكان آبل الوصول إلى بياناتك في بريد iCloud وجهات الاتصال والتقويمات لأن هذه البيانات ليست مشفرة تماماً.

لتنشيطه، على “آيفون”، افتح تطبيق الإعدادات، وانقر فوق اسمك، ثم انقر iCloud.

قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على “حماية البيانات المتقدمة”، ثم اضغط على “تشغيل حماية البيانات المتقدمة”.

التوقف عن استخدام خرائط غوغل

قال دوفال إن خرائط غوغل تجمع كمية هائلة من البيانات، ويجب عليك إلغاء تثبيتها حيثما أمكن ذلك.

وقال: “من المسلم به أن غوغل تصل إلى موقعك عند استخدام الخرائط، ولكن هل تعلم أن التطبيق يمكنه أيضا قراءة معلومات الاتصال الشخصية؟ ويمكنه أيضا تسجيل الصوت وقراءة ملفات الصور والفيديو والتواصل مع AdServices – يتمتع بوصول واسع النطاق إلى المعلومات الخاصة ويحقق الدخل من ذلك”.

ولا يمنع إيقاف تشغيل سجل المواقع على نظام “أندرويد”، غوغل من جمع بياناتك – فقط من إنشاء جدول زمني.

ويجب على مستخدمي آبل إلغاء تثبيت خرائط غوغل – ويمكن لمستخدمي “أندرويد” تعطيل وصول خرائط غوغل إلى الموقع من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الموقع > إذن الموقع.

إيقاف تشغيل المساعد الصوتي

– على “آيفون”، افتح الإعدادات، وحدد Siri والبحث، وقم بإيقاف تشغيل “استمع إلى Hey Siri”.

– على “أندرويد”، انتقل إلى الإعدادات > غوغل > إعدادات Google Apps > البحث والمساعد والصوت > مساعد غوغل > الوصول إلى مساعدك، ثم قم بإيقاف تشغيله.

وينصح دوفال بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها بانتظام، لأنها قد تقوم بجمع البيانات في الخلفية.