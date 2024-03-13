الرئيس الروسي: الغرب يواجه حالة من العجز أمام وحدة الشعب الروسي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب يواجه حالة من العجز أمام وحدة الشعب الروسي وأن روسيا “ليست على مفترق طرق وإنما هي تسير على الطريق الإستراتيجي لتنميتها ولن تنحرف عنه”.

وفي مقابلة مطولة مع قناة (روسيا 1) ووكالة (ريا نوفوستي)، بين بوتين أن روسيا من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة للحرب النووية، ولكن ليس هناك ما يدعو حالياً للصدام المباشر، مشدداً على أن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر.

وأضاف الرئيس الروسي بأن الولايات المتحدة تعمل على تطوير قواتها النووية وتسعى لجعلها أكثر حداثة لكن هذا لا يعني أنها مستعدة لشن حرب نووية غداً، مشيراً إلى أنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فلا أستبعد أن نفعل ذلك أيضاً.

وأكد أن أي مفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا يجب أن تكون شاملة وجادة وعلى أساس الواقع الجديد على الأرض، موضحاً أن وجود القوات الأجنبية لن يغير الوضع في ساحة المعركة وإذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فنتعامل معها باعتبارها قوة متدخلة.

وأوضح بوتين أن زمام المبادرة على خط التماس انتقل بالكامل إلى الجيش الروسي والجميع يدرك ذلك، لافتا إلى أن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين تأتي على خلفية إخفاقاتها على الجبهات.

كما شدد على أن من يهدد روسيا بخطوط حمراء، لن تكون لروسيا أي خطوط حمراء في مواجهته، معتبراً أن إمكانية التوصل إلى معاهدة صادقة مع الغرب تحتاج إلى ضمانات أمنية موثقة.

وأشار بوتين إلى أن الوضع ما قبل الانتخابات في الولايات المتحدة يكتسب أكثر فأكثر طابعاً غير حضاري.