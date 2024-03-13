بمناسبة شهر رمضان المبارك.. الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع عدد من ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية.

وأعرب الرئيس الأسد في برقياته عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات لهم ولشعوب بلادهم بهذه المناسبة المباركة.

كما أعرب مرسلو البرقيات عن أمنياتهم الصادقة للرئيس الأسد بموفور الصحة والعافية، وللشعب السوري بالسلام والازدهار.

وتلقى الرئيس الأسد برقيات التهنئة بهذه المناسبة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ومن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزباكستان.

كما تلقى سيادته برقيات التهنئة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.