حزام الأمن البحري 2024.. عمليات إطلاق نار وتحرير سفن مختطفة

واصلت سفن حربية بحرية روسية وصينية وإيرانية تنفيذ المهام المدرجة ضمن تدريبات (حزام الأمن البحري 2024) في خليج عمان.

وبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أطلقت سفن حربية للبلدان الثلاثة نيراناً من أسلحة رشاشة ثقيلة وأسلحة مدفعية على أهداف مفترضة لمسيرات بحرية وجوية، مشيرة إلى أن الطراد فارياغ والفرقاطة الماريشال شاباشنيكوف شاركتا أيضاً في تدريبات تكتيكية مع سفن صينية وإيرانية.

وستنفذ سفن البلدان الثلاثة، اليوم، تدريباً على تحرير سفينة استولى عليها قراصنة، وذلك باستخدام حوامات ومجموعات إنزال بحرية.