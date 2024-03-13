غارة إسرائيلية على مدينة صور.. استشهاد شخصين وإصابة اثنين

استشهد شخصان وأصيب اثنان آخران في غارة نفذتها اليوم مسيرة للعدو الإسرائيلي جنوب مدينة صور اللبنانية.

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت أن طائرة العدو المسيرة أغارت على طريق الحوش جنوب مدينة صور واستهدفت سيارة سياحية ودراجة نارية، ما أدى إلى اشتعال النار فيهما وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، موضحة أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخصين وجرح اثنين آخرين.

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفت الأولى منطقة اللبونة في الناقورة، فيما استهدفت الأخرى أطراف بلدة علما الشعب ما أوقع أضراراً مادية.