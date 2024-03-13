لوبان: انضمام أوكرانيا إلى (الناتو) يهدد بحرب عالمية نووية

حذرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب (التجمع الوطني) في فرنسا، مارين لوبان، من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف (الناتو) يهدد باندلاع حرب عالمية بين القوى النووية.

ونقل موقع RT عن لوبان قولها إنه “من خلال دعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، تعمل الدول الغربية على زعزعة استقرار السياسة والأمن في أوروبا بشكل خطير”.

وأضافت بأن “انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي في الواقع إلى حالة حرب دائمة على حدودها مع روسيا، مع خطر التصعيد إلى صراع عالمي بمشاركة القوى النووية موسكو وحلف الناتو”.