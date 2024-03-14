الإعلان عن منح دراسية مقدمة من سلوفاكيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح دراسية مقدمة من سلوفاكيا للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة أن الفئات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج الوطني للمنح الدراسية السلوفاكية هي الطلاب الجامعيون الذين أنهوا دراسة سنتين ونصف على الأقل في برنامج دراسي معين ويرغبون بإكمال دراستهم في المجال نفسه، وكذلك طلاب الدكتوراه الذين يرغبون بإجراء تدريب أو بحث في مجال دراستهم، إضافة إلى الباحثين أو الفنانين الذين تتم دعوتهم لإقامة بحثية أو فنية في سلوفاكيا.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام ومزايا المنح ومعايير الأهلية وإجراءات القبول والجدول الزمني وكل التفاصيل على الموقع الإلكتروني المخصص، مشيرة إلى أن التسجيل على هذه المنح متاح أيضاً عبر هذا الموقع حتى تاريخ 30-4-2024.