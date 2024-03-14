تخطط لتسميم العسكريين الروس.. تفكيك خلية إرهابية أوكرانية

فكك الأمن الروسي خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها، بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم العسكريين الروس بمواد كيميائية، حاولوا دسّها في أطعمة المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي بيان نقلته وكالة نوفوستي، ذكر الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم الكشف فب مدينة سان بطرسبورغ نشاط خلية تابعة لتنظيم “الفيلق التطوعي الروسي” الأوكراني، خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمواد كيميائية شديدة السّمية، حاولوا دسها في شحنة من الأطعمة والمستلزمات التي تجمع بمبادرات تطوعية من المواطنين”.

وبحسب البيان “ضمت المجموعة الإجرامية أربعة من سكان المدينة من معتنقي الإيديولوجية النازية”، لافتاً إلى أن عناصر الخلية حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية الحيوية في بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.