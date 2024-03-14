زيادة نسبة التغطية التأمينية للموظفين الحكوميين

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة بنسبة 50% في التغطية التأمينية للموظفين الحكوميين، مما يعزز الحماية المالية لهم، كما تمت الموافقة على زيادة بنسبة 150% في تغطية البدائل الصناعية للعمليات الجراحية، حيث ارتفع الحد الأقصى للتغطية في المشافي الحكومية والعسكرية إلى 5 ملايين ليرة سورية.

وفي إطار تعزيز الخدمات، أعلن المجلس عن فتح باب الترخيص لوكلاء التأمين في محافظات حلب، دير الزور، الحسكة والرقة، بهدف تعزيز انتشار خدمات التأمين وتعزيز دور التأمين في العملية التنموية.

كذلك قرر المجلس بدء تطبيق شركات التأمين للمعيار الجديد في إعداد التقارير المالية الدولية الخاصة بعقود التأمين / المعيار 17 / لتعزيز معايير الشفافية والتقارير المالية في قطاع التأمين.

هذا وتم اعتماد البيانات المالية الختامية للهيئة وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق حوادث السير مجهولة المسبب لعام 2023 بما يعزز شفافية الأداء المالي ويسهم في بناء الثقة بين المؤمّنين والهيئة.