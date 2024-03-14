في محافظة دمشق.. منح إجازة استثمار لمشروع نقل ركاب وأفواج سياحية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع (نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه) في محافظة دمشق.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مدير هيئة الاستثمار، مدين دياب، أن التكلفة التقديرية للمشروع تتجاوز 6.8 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن 34 فرصة عمل.

وأكد دياب أنه سيتم منح إجازات استثمار في قطاع النقل في كل المحافظات سواء في مجال نقل البضائع أو الركاب أو مجموعات سياحية، ما يسهم في إنعاش هذا القطاع، لا سيما أنه من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.