استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي

استشهد أسير فلسطيني اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتواصلة بحق الأسرى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة وفا أن أسيراً 26 عاماً من النقب من الأراضي المحتلة عام 1948، استشهد في معتقل “إيشل”، بسبب تدهور حالته الصحية ومعاناته مع الأمراض جراء الإهمال الطبي.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى من الضفة الغربية الذين استشهدوا في معتقلات الاحتلال منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 13 شهيداً.