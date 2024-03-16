العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على الجنوب اللبناني

جدد العدو الإسرائيلي استهدافه للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني ملحقاً أضراراً جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي المعادي استهدف صباح اليوم أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وسهل مرجعيون، كما استهدف منزلاً خالياً من السكان في بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وتسبب بأضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المحيطة.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وأطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية، كما استهدفت نيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.