جراحة نوعية منقذة لحياة شابة بمشفى الباسل بطرطوس

طرطوس- وائل علي

أضاف قسم العمليات الجراحية في مشفى الباسل بطرطوس لقائمة عملياته النوعية المختلفة إجراء عمل جراحي منقذ للحياة كما وصفه د.اسكندر عمار مدير عام المشفى تلخص باستئصال كتلة من داخل الدماغ لمريضة بعمر 29 سنة كانت تراجع قسم الجراحة العصبية بأعراض ارتفاع توتر داخل القحف “صداع – غثيان” دون علامات بؤرية أو أذية أعصاب قحفية وبالاستقصاء الشعاعي تبين وجود آفة شاغلة للحيز عرطلة على مستوى الزاوية الجسرية المخيخية اليسرى تضغط المخيخ وجذع الدماغ بشكل شديد.

وعليه قررت إدارة المشفى إجراء الجراحة بعد استكمال الفحوص والتحاليل المخبرية المعتادة تحت التخدير العام بمدخل retrosigmoid بالتنسيق الكلي مع الفريق الجراحي الطبي المشرف بهدف استئصال الآفة بشكل كامل.

وضم فريق الجراحين الأطباء سليمان محمود العلي وعلي صالح ابراهيم الأخصائيان بالجراحة العصبية ومساعدة الأطباء المقيمين

علي ديوب ومحمد حيدر وسومر محمد وعلي حسن وطبيبتا التخدير وفاء عثمان وعبير يوسف ومقيمة التخدير زينب عيسى.

وبالفحص العصبي بعد الجراحة تبين أنه طبيعي دون أذية أي من الأعصاب القحفية أو السبل العصبية.

وقد غادرت المريضة المشفى بعد خمسة أيام بحالة عامة وعصبية جيدة

وتوجهت إدارة المشفى بالشكر لأعضاء فريق العمل الجراحي من أطباء وتمريض وفنيين في قسم العمليات والعناية العامة وشعبة الجراحة العصبية.