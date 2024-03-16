لجنة الانتخابات الروسية: التصويت في الدول الصديقة مستمر بشكل طبيعي

أعلن بافيل أندرييف عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في الدول الصديقة مستمر بشكل طبيعي ودون أي عوائق تذكر.

ونقل موقع “آر تي” عن أندرييف قوله في تصريح اليوم: حتى الآن تسير عملية التصويت خارج البلاد بشكل طبيعي حسب المعلومات المتوفرة لدينا من وزارة الخارجية الروسية، موضحاً أنه شارك في التصويت المبكر في الخارج أكثر من 62 ألف ناخب في 41 دولة وهي نتيجة لائقة فعلاً.

وأشار أندرييف إلى أنه اعتباراً من 1 آذار 2024 تم إجراء التصويت المبكر في 67 مركز اقتراع أجنبي في 45 دولة، مبيناً أن الانتخابات تجري بشكل انسيابي.