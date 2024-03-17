الأجواء بين الصحو والغائم جزئياً

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وليلاً مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية.

المديرية حذرت، في نشرتها الصباحية، من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

وبالنسبة للرياح، لفتت المديرية إلى أنها تكون شمالية في المنطقة الساحلية وجنوبية شرقية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.