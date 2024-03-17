اهتمام واسع بالجناح السوري في معرض مينسك الدولي للكتاب

حظي الجناح السوري المشارك، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمعرض مينسك الدولي، الذي يختتم فعاليات، اليوم، باهتمام رسمي وشعبي واسع، حيث زاره عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مينسك، إلى جانب عدد كبير من المواطنين البيلاروس، وتغطية كبيرة من وسائل الإعلام البيلاروسية.

وتعرض ضمن الجناح السوري مجموعة من الكتب الأدبية التي اختارتها وزارة الثقافة، إلى جانب عدد من المنشورات والبروشورات والأقراص الليزرية الثقافية والسياحية باللغتين العربية والروسية، إضافةً إلى صور وصناعات وألبسة تقليدية تعبر عن تاريخ سورية وحضارتها.

وزير الإعلام البيلاروسي فلاديمير بيرتسوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية مكسيم ريجينكوف، ونائب وزير الخارجية البيلاروسي إيغور نازاروك، أعربوا خلال زياراتهم للجناح السوري، المقام في “الحي الدولي” في المعرض، عن إعجابهم بتاريخ وحضارة سورية، مقدمين الشكر للسفارة على مشاركتها الدائمة في المعرض.

بالمقابل، أكد الوزراء البيلاروس خلال لقاءاتهم مع السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني عمق العلاقات السورية البيلاروسية.

يشار إلى أن معرض مينسك الدولي للكتاب افتتح في العاصمة البيلاروسية مينسك في الـ 14 من الشهر الجاري تحت شعاري (عالم كتب بلا حدود)، و(الشراكة من أجل المستقبل).