الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم إحباط هجوم إرهابي في شبه جزيرة القرم، واعتقال عميلة للمخابرات الأوكرانية كانت تخطط لمهاجمة خط سكة الحديد وتعطيل النقل العسكري.

ونقلت سبوتنيك عن الأمن الفيدرالي قوله في بيان: إنه “تم إحباط تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم، ونتيجة للتدابير المتخذة في سمفيروبول تم اعتقال مواطنة روسية كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي، من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة الذي يعود لشركة السكك الحديدية للقرم، وذلك بهدف التسبب بخلل للنقل العسكري”.

وأضاف البيان: إنه “تم توثيق تورط المدعى عليها بجرم الخيانة العظمى وفقاً للمادة 275 من القانون الجنائي الروسي، التي تنص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة”.