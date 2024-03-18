الرئيس الصيني: إعادة انتخاب بوتين دليل على دعم الشعب الروسي لنهجه

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) والتلفزيون الصيني الرسمي عن شي قوله في رسالة تهنئة لبوتين: إن “الشعب الروسي في السنوات الأخيرة اتحد وتغلب على التحديات متقدماً في مجالات التنمية والنهضة الوطنية”، مؤكداً أن “إعادة انتخاب بوتين هي دليل على دعم شعبه لنهجه”.

وأشار شي إلى أن “بلاده مستعدة للحفاظ على التواصل الوثيق مع روسيا من أجل تعزيز التنمية المستدامة والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الصيني والروسي”، مشدداً على أن “روسيا بقيادة بوتين ستحقق بالتأكيد إنجازات وطنية وتنموية أكبر”.

بدوره أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان عن ثقته بأنه “تحت القيادة الإستراتيجية للرئيسين الصيني والروسي سيستمر تطور العلاقات بين البلدين فيما يخص القضايا المشتركة”، موضحاً أن بلاده “تثمن عالياً موقف الرئيس بوتين تجاه مبدأ صين واحدة، ووقوفه إلى جانب الحكومة الصينية في مواجهة التحديات”.