انخفاض في الحرارة والأجواء غائمة

تتأثر البلاد امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب، الأمر الذي أدى لانخفاض في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها أو أدنى بقليل باستثناء المناطق الشرقية حيث تبقى أعلى من المعدل بقليل.

توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية تفيد بأن الجو يكون غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الجنوبية، ويمتد الهطل خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلى أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.