بوتين يفوز بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28 بالمئة بعد انتهاء عمليات الفرز

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 87.28 بالمئة من الأصوات بعد انتهاء عمليات الفرز.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية: إن المرشح المستقل فلاديمير بوتين تصدر النتائج بنسبة 87.28 بالمئة، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31 بالمئة، ومن ثم فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 3.83 بالمئة، وليونيد سلوتسكي بنسبة 3.2 بالمئة.

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وسجلت نسبة المشاركة فيها رقماً قياسياً في تاريخ روسيا الحديثة، حيث بلغت 77.44 بالمئة، بعد أن تجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.