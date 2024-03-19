الأرصاد تحذر من تشكل السيول والفيضانات في المنطقة الساحلية والجزيرة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لتثير الغبار وبالتالي انخفاض مستوى الرؤية الافقية نتيجة الأتربة المثارة في تلك المناطق، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من تشكل السيول والفيضانات في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة بسبب غزارة في المنطقة الساحلية والجزيرة.

غداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.