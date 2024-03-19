المقاطعة لأجل غزة تتسبب بخسائر بالمليارات لـ”ماكدونالدز”!!

أثرت المقاطعة في المنطقة العربية والعالم الإسلامة لمنتجات ماكدونالدز على مبيعات الشركة، بحسب تصريح لمديرها المالي، إيان بوردن، الأمر الذي تسبب بخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار.

وهوى سهم ماكدونالدز متجهاً لتسجيل أكبر خسارة يومية في 5 أسابيع، حيث تراجع بحوالي 3.37% أو 9.93 دولارات إلى 284.36 دولارا، ما أدى إلى خسارة الشركة 6.87 مليارات دولار.

الانهيار الذي لحق أسهم الشركة جاء بعد أن أقر بوردن بأن المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين.

حيث ذكر، خلال مؤتمر “يو بي إس” العالمي للمستهلكين والتجزئة، أن المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ستكون “أقل قليلا” من فترة الثلاثة أشهر السابقة.

وتواجه ماكدونالدز متاعب كثيرة مع استمرار حملات المقاطعة ضدها، نتيجة إعلانها أنها ستقدم وجبات مجانية لجنود قوات الاحتلال، ما أثار غضب الزبائن في العالمين العربي والإسلامي.