الطائرات الحربية الإسرائيلية ممنوعة من استخدام مطار بريستويك الاسكتلندي

عُقب تقارير إعلامية حول فتح بريطانيا مطاراتها أمام الطائرات الإسرائيلية في خضم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الاسكتلندية منع الطائرات الحربية الإسرائيلية من الهبوط في مطار غلاسكو بريستويك.

صحيفة سكوتشمان البريطانية نقلت عن الحكومة الاسكتلندية “إن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلية”.

بالمقابل، دعا حزب الخضر الاسكتلندي الحكومة البريطانية إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي لبريطانيا بعد قرار مطار بريستويك.

في حين أكد عضو البرلمان الاسكتلندي، روس غرير، أن الطائرات التابعة لكيان الاحتلال، التي هبطت سابقاً في بريستويك، محملة على الأرجح بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل السكنية في غزة، ويجب منعها جميعاً من دخول المجال الجوي البريطاني.