زخات مطرية فوق مناطق متفرقة .. أعلاها غزارة في طرطوس

ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار، والبحر عالي ارتفاع الموج.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 51 مم في الدريكيش بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في دمشق وريفها.. الحرمون 8 مم وسرغايا 10 مم وقطنا 7 مم والزبداني 5 مم وميسلون 4 مم ومضايا 3 مم وعسال الورد وجديدة الشيباني وقاسيون 1 مم.

وفي محافظة السويداء.. عين العرب 15 مم وشهبا 14 مم وصلخد 13 مم والسويداء 9 مم والصورة الصغيرة 4 مم.

وفي محافظة درعا.. درعا 20 مم والشيخ مسكين 19 مم ونوى وإزرع 17 مم وتل شهاب 15 مم والمسيفرة وبصرى 10 مم والصنمين 7 مم .

وفي محافظة القنيطرة.. حضر 36 مم والقنيطرة 16 مم ونبع الصخر 15 مم.

وفي محافظة حمص.. الناصرة 22 مم وشين 15 مم وتلدو 14 ومرمريتا والعريضة 12 مم وقلعة الحصن 11 مم وتلكلخ 10 مم والرستن 9 مم وحمص 4 مم والمخرم 3 مم والقصير 2 مم .

وفي محافظة حماة.. عين حلاقيم 46 مم والرصافة 33 مم ووادي العيون 30 مم ومصياف 26 مم وربعو 15 مم وكفر زيتا 13 مم والحميري 10 مم وحربنفسه 6 مم والمسلمية 3 مم وصوران ومحردة 2 مم وحماة وعقيربات 1 مم.

وفي الغاب.. شطحة 15 مم وعين الكروم 9 مم وأفاميا 12 مم والكريم والسقيلبية 6 مم.

وفي محافظة طرطوس.. دريكيش 51 مم ومشتى الحلو 37 مم والقدموس 32 مم والشيخ بدر وحمام واصل 18 مم والصفصافة 6 مم وبانياس 5 مم وصافيتا 3 مم وطرطوس 2 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. صلنفة 8 مم وكسب 10 مم والمزيرعة والقرداحة 14 مم والحفة 12 مم ومطار الباسل الدولي 17 مم ووادي قنديل 5 مم وبوقا واللاذقية 4 مم والبهلولية 2 مم.

وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 8 مم وأرمناز 3 مم وخان شيخون 2 مم.

وفي محافظة الرقة.. بئر محيسن 9 مم والمنصورة 4 مم وجديدة خابور 1 مم.

وفي محافظة الحسكة.. المالكية 10 مم والزهيرية والقحطانية 8 وهيمو 7 مم والقامشلي والجوادية 6 مم واليعربية 5 مم وتل علو 4 مم ومركدة 3 مم وأبو قصايب 2 مم وعامودا 1 مم.

وفي محافظة دير الزور.. البو كمال 1 مم.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.