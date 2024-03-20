كندا توقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال

على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة، أوقفت كندا تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

مصدر حكومي كندي ذكر، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن هذا القرار جاء بعد أن أصدر البرلمان الكندي، الاثنين الماضي، قراراً غير ملزم يدعو فيه إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الكيان، ويحض المجتمع الدولي على العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعياً أوتاوا إلى “تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع “إسرائيل”، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها”.

بالمقابل، قدمت مجموعة من المحامين والنشطاء الكنديين، هذا الشهر، شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

الجدير ذكره أن كيان الاحتلال يُعد من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقى عتاداً عسكرياً بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021.