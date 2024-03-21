دورة تدريبية لذوي الشهداء من خريجي السياحة

طرطوس – لؤي تفاحة

أختمت في طرطوس الدورة التدريبية التي أقامتها غرفة سياحة طرطوس بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة طوطوس لتدريب أكثر من ستين طالبا وطالبة من ذوي الشهداء والجرحى من خريجي المعهد الفندقي والمدرسة السياحية بهدف زجهم في سوق العمل.

وخلال حفل توزيع الشهادات للمتدربين، أشار المهندس محمد مروان مارتيني، وزير السياحة، إلى أهمية هذه الدورات في كسب المهارات للمتدربين وتأهيلهم التأهيل المعرفي والعملي، بهدف توفير فرص العمل لهم، في ظل ما يشهده القطاع السياحي من نهضة واعدة، ولا سيما في محافظة طرطوس، وما لديها من مقومات جاذبة، خاصة وأن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات التنموية ويشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني ورافد مهم للخزينة العامة.

وأضاف مارتيني أن توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد وتعليمات الحكومة نحو التوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من شأنه وضع خارطة طريق نحو النهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة.

ولفت الوزير إلى حرص وزارة السياحة والمعنيين في الشركة السورية للسياحة والفعاليات السياحية من اتحاد غرف السياحة لدعم المشاريع السياحية وتأمين ما تحتاجه من طاقات وخبرات مؤهلة.

بدوره أشار محافظ طرطوس، فراس أحمد الحامد، إلى أهمية الدعم الذي يحظى به قطاع السياحة في المحافظة، أهميته في إيجاد فرص عمل للشباب، ولا سيما من شريحة ذوي الشهداء والجرحى.

من جانبها، بيّنت ابتسام صبح، رئيسة غرفة سياحة طرطوس، بأن الغرفة مستمرة بالعمل على إقامة المزيد من هذه الدورات التدريبية وزج الخريجين منهم في سوق العمل ضمن مشاريع القطاع السياحي.

في السياق، تحدث عدد من المتدربين عن أهمية إقامة مقل هذه الدورات لما لها من أهمية في اكتساب الخبرة السياحية العملية وكذلك حاجة السوق لهم في محافظة سياحية واعدة مثل طرطوس.