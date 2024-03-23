التحقيق الروسية.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس الروسي إلى 115 شخصاً

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم أن عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس سيتي في العاصمة موسكو وصل إلى 115 شخصاً مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة أيضاً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لجنة التحقيق قولها على التليغرام: إن “أجهزة الطوارئ عثرت على المزيد من جثث الضحايا أثناء إزالة الأنقاض وأصبحت حصيلة القتلى 115 شخصاً” وأضافت: “ثبت أن الإرهابيين استخدموا سائلاً قابلاً للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل التي كان فيها الحضور”.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي مستمرة موضحة أن “فريق تحقيق مكوناً من محققين وعلماء مختصين بالتحقيق في الجرائم وخبراء من لجنة التحقيق الروسية يواصلون العمل في مكان الحادث وفق الخطة التفصيلية للتحقيق في القضية الجنائية”.