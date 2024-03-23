الرئيس الصيني يدين الهجوم الإرهابي الخطير على مجمع كروكوس الروسي ويعزي بالضحايا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء أمس مجمع كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأوقع عشرات الضحايا.

ووفق التلفزيون المركزي الروسي، قدم الرئيس الصيني تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن الجانب الصيني يعتبر ما جرى بمثابة “هجوم إرهابي خطير”.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن السلطات الصينية أصيبت بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو، معرباً عن دعمه القوي لجهود الحكومة الروسية للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار في البلاد.

وجدد الرئيس شي جين بينغ التأكيد على أن بكين تعارض الإرهاب بجميع أشكاله، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية.