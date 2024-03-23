المقاومة اللبنانية تجدد استهداف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

جددت المقاومة اللبنانية اليوم استهداف مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، نفذ أبطال المقاومة هجوماً جويا ‏بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم التابع للعدو الإسرائيلي، وأصاب ‏أهدافه بدقة”.

كما استهدفت المقاومة ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابتها إصابة مباشرة.