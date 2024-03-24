السحب تغطي السماء والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، حيث تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً بالساعة في المناطق الجنوبية الشرقية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام.

كما شهدت بعض المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة بحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة حيث أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في الحسكة.. المالكية 9 مم والزهيرية والحسكة وعامودا 2 مم والقحطانية 5 مم والدرباسية 5ر3 مم ومبروكة 3 مم.

في طرطوس .. القدموس 5 مم ودريكيش 4 مم .

في حماة .. السلمية 1.6 مم والصبورة 4 مم.

في حمص .. شين 4 مم وحمص 3 مم والرستن 2.5 مم.