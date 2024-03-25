إحباط هجوم أوكراني بالمسيرات على مقاطعتي روستوف وسمارا

أحبط الجيش الروسي محاولة قوات نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وأسقط 12 طائرة أوكرانية دون طيار فوق مقاطعتي روستوف وسمارا.

وزارة الدفاع الروسية ذكرت، في بيان نقله موقع RT، أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى، الليلة الماضية، باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض 11 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة روستوف.

ووفقاً لما أفاد به مسؤولون محليون لوكالة تاس، تم اعتراض طائرة بدون طيار وإجبارها على الهبوط في منطقة نوفوكويبيشيفسك بمدينة سمارا، بعد اكتشافها أثناء تفتيش غابة قرب مصفاة نفط كان قد تم استهدافها أمس الأول.

وبين المسؤولون أنه تم تحييد حمولة الطائرة التي كانت تحمل عبوة ناسفة ونقلها إلى ساحة اختبار وتدميرها، وأن الحادث لا يشكل تهديداً لحياة أو صحة سكان المنطقة، وأن الوضع تحت السيطرة بالكامل ولم تقع أي إصابات خلال العملية.