الخارجية الصينية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن “الأزمة خطيرة وتتفاقم في قطاع غزة، وعلى مجلس الأمن دعم وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار”، مؤكداً دعم بلاده “لاتخاذ إجراءات وقف الحرب في أقرب وقت ممكن”.

وأشار جيان إلى أن استخدام الصين حق “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي الأخير بمجلس الأمن بشأن غزة جاء لأنه لم يدع بشكل صريح لوقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الصين تدعم أي تحرك حالي في مجلس الأمن لوقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

ومن جهة أخرى جدد جيان في مؤتمره الصحفي إدانة بلاده للهجوم الإرهابي في موسكو وقال: “إن الصين أعربت عن صدمتها من هذا الهجوم وشددت على معارضتها لجميع أشكال الإرهاب ودعمها جهود أي بلد في حماية أمنه واستقراره”.