المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت المقاومة في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‏استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.‏

واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس العدو الإسرائيلي في العديد من المواقع، منها جل العلام والراهب وحققت إصابات مباشرة.