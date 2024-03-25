المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وقالت المقاومة في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس العدو الإسرائيلي في العديد من المواقع، منها جل العلام والراهب وحققت إصابات مباشرة.