“تشاركوا بالخير” ضمن حملة دعم للأيتام بمناسبة الشهر الفضيل

طرطوس – لؤي تفاحة

بمناسبة شهر رمضان المبارك وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نظمت جمعية السبيل حملة تبرع ودعم لأكثر من 435 عائلة من الأيتام وذوي الشهداء والجرحى على مستوى محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وخلال الحفل التكريمي، الذي أقامته الجمعية في المركز الثقافي في طرطوس، ألقى كل من الرفيق محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب والمحافظ فراس أحمد الحامد، كلمتين بيّنا فيهما أهمية ودور الجمعيات الخيرية ومساهتمها في بلمسة الجراح وتخفيف الأعباء عن كاهل العائلات المحتاجة، فضلاً عن تقديم هذه الجمعيات، ومنها جمعية السبيل، يد العون بكافة أشكاله على مستوى محافظتي طرطوس واللاذقية.

المشرف على عمل جمعية السبيل في طرطوس، صالح المحمد، تحدث، بدوره، عن خطة الجمعية لزيادة مساهمتها لتشمل كافة القطاعات، ومنها التعليمية والطبية وكذلك رعاية المشاريع الخيرية والانسانية والاجتماعية.

وأضاف أنه بهذه المناسبة الفضيلة شهر الخير والمحبة تأتي خطة الجمعية لتقديم الدعم المادي لأكثر من 435 عائلة، وذلك لتأمين ما تحتاجه من رعاية، في خطوة للتخفيف من الأعباء المادية والمشاركة الرمزية مع هذه العائلات الكريمة في الاحتفال بهذا الشهر الفضيل.

كما لفت إلى أهمية تعزيز روح المحبة والعطف والشعور تجاه الاخر الذي يشكل احد أهم مضامين ومعاني شهر رمضان وحاجتنا الماسة لمثل هذه المعاني والقيم النبيلة كما تضمن الاحتفال التكريمي عرض فقرات من وحي المناسبة.